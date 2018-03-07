На Дону водитель такси спровоцировал ДТП из-за приступа эпилепсии



Водитель стал виновником ДТП в Шахтах из-за приступа эпилепсии. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 марта около 16 часов. Об этом сообщает DonDay Шахты.



Водитель «Рено Логан» вез пассажирку в пункт назначения, когда ему внезапно стало плохо. Мужчина потерял управление, после чего налетел на бордюры перед светофором и снес отбойники.



В результате аварии водителя с травмой головы и множественными ранами, а также его пассажирку доставили попутками в ближайшую БСМП.