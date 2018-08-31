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В Ростовской области кусок металлического отлива упал на голову 50-летней женщине

В Ростовской области кусок металлического отлива упал на голову 50-летней женщине
В Шахтах Ростовской области часть металлического отлива сорвалась с крыши и упала на голову 50-летней женщине. Происшествие случилось 3 сентября около 13 часов на пересечении улиц Шевченко и Черенкова. Информацию об этом сообщает издание DonDay Шахты.

По данным издания, на крыше проходили ремонтные работы. Часть металлического отлива сорвалась из-за сильного ветра.

‒ Неизвестно, почему эту территорию не огородили. Женщина получила серьезную травму головы, была вся в крови, – рассказал свидетельница происшествия Ольга.

В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в БСМП имени Ленина.

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