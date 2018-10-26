В Ростовской области кот, зараженный бешенством, набросился на женщину



В Ростовской области кот, зараженный бешенством, набросился на женщину. Происшествие случилось 26 октября в Кутейниковском сельском поселении Семено-Камышевской слободы.



Дворовый кот вернулся на участок одного из домов через месяц после своего исчезновения. Во дворе он напал на сторожевую собаку, а затем и на хозяйку дома. К счастью, сосед женщины вовремя пришел ей на помощь. Он помог местной жительнице отбиться от животного.

Затем кота передали ветврачам. Специалисты после лабораторного исследования выявили у четвероногого бешенство.



- Сейчас на территории Семено-Камышенской слободы ликвидируют опасную инфекцию, - рассказали в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Ветеринары обходят дворы и вакцинируют всех восприимчивых к бешенству животных.



Отметим, специалисты привили уже более 20 собак и около 50 кошек. На территории Семено-Камышенской слободы планируют установить карантин.