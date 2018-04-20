В Ростовской области из ревности мужчина ударил ножом своего приятеля



Ревнивый мужчина ударил ножом своего товарища. Происшествие случилось 20 апреля в одном из хуторов в Семикаракорском районе.



В гости к мужчине пришли его давний знакомый с сожительницей. Друзья разговорились и решили выпить. В ходе беседы между мужчинами возникла ссора на почве ревности, которая быстро переросла в драку. В пылу скандала гость схватил кухонный нож и ударил им приятеля в поясницу.



- С полученными ранениями пострадавший обратился в больницу, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – 52-летнего подозреваемого задержали 21 апреля.



В отношении него возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.