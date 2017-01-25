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В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел колбасный цех

В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел колбасный цех

В Мартыновском районе Ростовской области сгорел колбасный цех.

Сообщение поступило в оперативные службы 24 января в 15:06. Пожар произошел в поселке Большая Орловка на улице Красноармейская, 1. Площадь возгорания составила 250 кв.м.
- Из здания было эвакуировано 30 человек,- сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.- В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

По словам местных жителей, пожарные боролись с огнем до глубокого вечера. Горение было полностью ликвидировано около 23 часов ночи.

В тушении принимали участие четыре единицы техники и одиннадцать человек. Сумма ущерба пока не установлена.

Фото: ruwest.ru

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