В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел колбасный цех





В Мартыновском районе Ростовской области сгорел колбасный цех.



Сообщение поступило в оперативные службы 24 января в 15:06. Пожар произошел в поселке Большая Орловка на улице Красноармейская, 1. Площадь возгорания составила 250 кв.м.

- Из здания было эвакуировано 30 человек,- сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.- В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.



По словам местных жителей, пожарные боролись с огнем до глубокого вечера. Горение было полностью ликвидировано около 23 часов ночи.



В тушении принимали участие четыре единицы техники и одиннадцать человек. Сумма ущерба пока не установлена.



Фото: ruwest.ru