Авторизация

Регистрация


  • USD 65.98
  • EUR 76.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ищут сбившего женщину водителя

В Ростовской области ищут сбившего женщину водителя
В Ростовской области ищут сбившего женщину водителя. Авария случилась вечером 14 октября около 18:30 в селе Кулешовка Азовского района.

По улице Ленина ехал неизвестный водитель авто. В это время 28-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Автомобилист не успел затормозить и сбил ее.

- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, - рассказал инспектор по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Медики госпитализировали пострадавшую. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Если вы стали очевидцем аварии или знаете о местонахождении неизвестного автомобилиста, позвоните в дежурную часть МО МВД России «Азовский» по телефонам: 102, 8 (86342) 7-14-20 или в отделение ГИБДД по телефонам: 8 (86342) 6-75-02, 8 (86342) 6-79-98, 8 (86342) 7-14-11.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.