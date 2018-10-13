В Ростовской области ищут сбившего женщину водителя



В Ростовской области ищут сбившего женщину водителя. Авария случилась вечером 14 октября около 18:30 в селе Кулешовка Азовского района.



По улице Ленина ехал неизвестный водитель авто. В это время 28-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Автомобилист не успел затормозить и сбил ее.



- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, - рассказал инспектор по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Медики госпитализировали пострадавшую. Сейчас по факту аварии проводится проверка.



Если вы стали очевидцем аварии или знаете о местонахождении неизвестного автомобилиста, позвоните в дежурную часть МО МВД России «Азовский» по телефонам: 102, 8 (86342) 7-14-20 или в отделение ГИБДД по телефонам: 8 (86342) 6-75-02, 8 (86342) 6-79-98, 8 (86342) 7-14-11.