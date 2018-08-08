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В Ростовской области ищут мужчину, зарезавшего пенсионерку

В Ростовской области ищут мужчину, зарезавшего пенсионерку
В Ростовской области в городе Шахты разыскивается опасный преступник. Он убил 69-летнюю женщину и попытался схватить ее внучку. Трагедия произошла 13 августа на улице Наседкина. Информацию об этом передает DonDay Шахты.

Сообщается, что среди бела дня мужчина постучал в дверь пострадавшей. Женщина открыла злоумышленнику, когда тот попросил у нее воды. После этого преступник напал на хозяйку дома и нанес ей несколько ножевых ранений. Пенсионерка скончалась на месте. Свидетелем убийства стала ее 12-летняя внучка. Преступник попытался ее схватить, но девочке удалось убежать к соседям.

– Убийцей оказался 33-летний Станислав Пономаренко. Ранее он уже отбывал наказание за разбой и незаконное приобретение оружие, – прокомментировал DonDay Шахты собственный источник.

Поиски злоумышленника продолжаются. Известно, что он высокий и худощавый. Станислав Пономаренко может находиться на территории базы отдыха «Малинки».

В городе Шахты расклеивают ориентировки, объявлен план «Перехват».

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