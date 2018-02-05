В Ростовской области ищут 22-летнего парня



В Ростовской области разыскивают 22-летнего парня. Александр Шумилов 18 января вышел из дома в Волгодонске и не вернулся.



Отец молодого человека, Александр, рассказал, что, уходя из дома, сын обещал вернуться буквально через час. Однако он не пришел и перестал отвечать на звонки.



- 28 января нам позвонил таксист, который подвозил Сашу в тот день, - поделился отец парня. - По его словам, молодой человек вышел из машины возле Красноярской улицы. Мы поехали туда, но, кроме пустырей, ничего не нашли.



Пропавший выглядит на 18-20 лет, рост - 178 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы и карие глаза.



Всех, кто что-то знает о местонахождении Александра Шумилова, просят сообщить его отцу по телефону: 8-918-520-16-18.