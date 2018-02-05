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В Ростовской области ищут 22-летнего парня

В Ростовской области ищут 22-летнего парня
В Ростовской области разыскивают 22-летнего парня. Александр Шумилов 18 января вышел из дома в Волгодонске и не вернулся.

Отец молодого человека, Александр, рассказал, что, уходя из дома, сын обещал вернуться буквально через час. Однако он не пришел и перестал отвечать на звонки.

- 28 января нам позвонил таксист, который подвозил Сашу в тот день, - поделился отец парня. - По его словам, молодой человек вышел из машины возле Красноярской улицы. Мы поехали туда, но, кроме пустырей, ничего не нашли. 

Пропавший выглядит на 18-20 лет, рост - 178 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы и карие глаза.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Александра Шумилова, просят сообщить его отцу по телефону: 8-918-520-16-18.

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