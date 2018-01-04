В Ростовской области ищут 15-летнюю девушку



В Ростовской области ищут 15-летнюю девушку. Марина Долгова ушла из дома в Азове в начале января и не вернулась обратно.



- На вид пропавшей - 16-17 лет, рост - около 160 сантиметров, телосложение среднее, серые глаза, волосы темно-русые, - передают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В день исчезновения на девушке были светлые джинсы, темный пуховик и черные сапоги.



В августе 2017 года девушку уже разыскивали, но тогда ее удалось найти спустя несколько дней.



Всех, кому что-либо известно о судьбе Марины, просят позвонить по номерам: 8 (86342) 7-14-20 или 02.