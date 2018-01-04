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В Ростовской области ищут 15-летнюю девушку

В Ростовской области ищут 15-летнюю девушку
В Ростовской области ищут 15-летнюю девушку. Марина Долгова ушла из дома в Азове в начале января и не вернулась обратно.

- На вид пропавшей - 16-17 лет, рост - около 160 сантиметров, телосложение среднее, серые глаза, волосы темно-русые, - передают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В день исчезновения на девушке были светлые джинсы, темный пуховик и черные сапоги.

В августе 2017 года девушку уже разыскивали, но тогда ее удалось найти спустя несколько дней.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Марины, просят позвонить по номерам: 8 (86342) 7-14-20 или 02.

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