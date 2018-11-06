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В Ростовской области иномарка врезалась в ВАЗ: пострадала 65-летняя женщина

В Ростовской области иномарка врезалась в ВАЗ: пострадала 65-летняя женщина
В Волгодонске Ростовской области при столкновении иномарки и «ВАЗ-2114» пострадала 65-летняя женщина. Авария случилась на пересечении переулка Маяковского и улицы Пионерской 8 ноября около 8 часов.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Пежо» двигался по регулируемому перекрестку. Иномарка врезалась в автомобиль «ВАЗ-2114». От удара «Пежо» отбросило, после чего машина въехала в ограждение.

– В результате аварии пострадала пассажирка ВАЗа. 65-летняя женщина получила травмы. Врачи скорой помощи доставили ее в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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