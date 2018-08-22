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В Ростовской области иномарка сбила опору ЛЭП и дорожный знак

В Ростовской области иномарка сбила опору ЛЭП и дорожный знак

В Каменске-Шахтинском иномарка врезалась в столб и снесла дорожный знак. ДТП произошло утром 24 августа на улице Морской.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением. Перед пешеходным переходом он врезался в опору ЛЭП и задел дорожный знак. От удара столб надломился и упал на машину.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Легковушка получила серьезные механические повреждения. Основной удар пришёлся на капот и лобовое стекло.

В Ростовской области иномарка сбила опору ЛЭП и дорожный знак

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