В Ростовской области иномарка сбила девушку на пешеходном переходе



В центре Азова легковушка сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 марта около 9 часов утра на пересечении проспекта Зои Космодемьянской и улицы Московской.



По предварительной информации, 33-летний водитель «Хендай ix-35» не успел притормозить и сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате аварии местная жительница получила легкие телесные повреждения, после чего лично обратилась в медицинское учреждение за квалифицированной помощью врачей. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.