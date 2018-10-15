В Ростовской области иномарка протаранила ВАЗ: погибли четыре человека



На трассе в Ростовской области в ДТП с участием «Мерседеса» и ВАЗа погибли четыре человека. Авария произошла на 1 015-м километре трассы М-4 «Дон» около 4 часов 19 октября.



Сообщается, что 28-летний водитель иномарки не справился с управлением. «Мерседес» врезался в ВАЗ, после чего протащил его несколько метров.



– В ДТП погибли 24-летний водитель и пассажиры ВАЗа. Водитель и пассажир «Мерседеса» поучили незначительные травмы, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.