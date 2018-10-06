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В Ростовской области иномарка на «зебре» сбила школьника

В Ростовской области иномарка на «зебре» сбила школьника
В Ростовской области легковушка на пешеходном переходе сбила школьника. ЧП произошло утром 8 октября в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского.

Происшествие заснял видеорегистратор одного из автомобилистов. На записи видно, как женщина доводит мальчика почти до середины «зебры» и отпускает. В тот момент, когда ребёнок начинает переходить дорогу самостоятельно, его сбивает иномарка.

От удара школьник отлетел на несколько метров. Водитель выбежал из машины, поднял мальчика и положил в салон. С ними же уехала женщина.

По словам очевидцев происшествия, водитель, сбивший мальчика, пошёл на обгон перед пешеходным переходом. Машина неожиданно выскочила на «зебру» и сбила маленького пешехода.

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