В Ростовской области иномарка на «зебре» сбила школьника



В Ростовской области легковушка на пешеходном переходе сбила школьника. ЧП произошло утром 8 октября в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского.



Происшествие заснял видеорегистратор одного из автомобилистов. На записи видно, как женщина доводит мальчика почти до середины «зебры» и отпускает. В тот момент, когда ребёнок начинает переходить дорогу самостоятельно, его сбивает иномарка.



От удара школьник отлетел на несколько метров. Водитель выбежал из машины, поднял мальчика и положил в салон. С ними же уехала женщина.



По словам очевидцев происшествия, водитель, сбивший мальчика, пошёл на обгон перед пешеходным переходом. Машина неожиданно выскочила на «зебру» и сбила маленького пешехода.

