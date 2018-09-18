В Ростовской области грузовик насмерть сбил пожилую женщину



В Ростовской области водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 19 сентября в городе Новочеркасске на Харьковском шоссе.



Пенсионерка переходила проезжую часть, когда ее сбил ЗИЛ. По предварительным данным, водитель грузовика не заметил пешехода, ведь она была одета в темную одежду.



От удара дончанка отлетела на несколько метров. Мужчина, управлявший большегрузом вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики лишь зафиксировали смерть женщины.