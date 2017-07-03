Авторизация

Регистрация
  • USD 59.23
  • EUR 67.30
Новости

Происшествия

1

В Ростовской области град размером с куриное яйцо разбил окна машин

В Ростовской области град размером с куриное яйцо разбил окна машин

В Ростовской области град размером с куриное яйцо разбил окна автомобилей. Резкое похолодание, дождь и сильный ветер показались цветочками жителям Гуково после того, как на город обрушился град.

4 июля с неба сыпался град размером с куриное яйцо. Ледышки разбили окна нескольких машин, а шквалистый ветер стал причиной падения деревьев. По словам местных жителей, пострадавших в результате разгула стихии нет.

Аналогичное природное явление наблюдали и жители Красного Сулина. Здесь также прошёл обильный град.

Добавим, что в Ростовской области 4 июля было объявлено штормовое предупреждение. С 4 по 5 июля синоптики прогнозировали на Дону грозу, ливни, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В Ростовской области град размером с куриное яйцо разбил окна машин

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Гость Сергей

Сегодня, 13:16

Хотел перед тем,как пошёл град пойти в Универсам...Туча чёрная нашла и я передумал!!!
Зонтик не помог бы...

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.