В Ростовской области град размером с куриное яйцо разбил окна машин





В Ростовской области град размером с куриное яйцо разбил окна автомобилей. Резкое похолодание, дождь и сильный ветер показались цветочками жителям Гуково после того, как на город обрушился град.



4 июля с неба сыпался град размером с куриное яйцо. Ледышки разбили окна нескольких машин, а шквалистый ветер стал причиной падения деревьев. По словам местных жителей, пострадавших в результате разгула стихии нет.



Аналогичное природное явление наблюдали и жители Красного Сулина. Здесь также прошёл обильный град.



Добавим, что в Ростовской области 4 июля было объявлено штормовое предупреждение. С 4 по 5 июля синоптики прогнозировали на Дону грозу, ливни, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.



