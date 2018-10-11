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В Ростовской области грабитель сбежал с места преступления без выручки

В Ростовской области грабитель сбежал с места преступления без выручки
Фото: Zhukovsky.life
Незадачливый грабитель остался без добычи в Ростовской области.

Неудавшийся грабёж произошёл в одном из посёлков Мясниковского района 12 октября. В продуктовый магазин вошёл мужчина. Он осмотрелся, убедился, что других посетителей нет, и вышел. На улице подозреваемый переоделся, чтобы его не узнали, и снова вернулся в торговую точку. Там, достав газовый пистолет, он потребовал от продавца отдать ему деньги. Но в этот момент к магазину подъехала машина, грабитель испугался и сбежал, так и не забрав выручку.
- Полицейские по приметам задержали подозреваемого на местном рынке. Оперативники установили, что 40-летний житель Кагальницкого района работал в Мясниковском районе разнорабочим, ранее он уже был судим за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Оружие злоумышленник выбросил по дороге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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