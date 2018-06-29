В Ростовской области горит лес: видео



Лес горит в Ростовской области. Пожар начался примерно 30 июня в 11 часов утра в Миллеровском районе около села Ольховый Рог.



По информации издания «Миллеровская Ярмарка», загоревшуюся растительность увидели спасатели, возвращавшиеся после ликвидации другого лесного пожара в слободе Никольской. Возгорание там тушили примерно два часа.



Сейчас пожарные борются с пламенем в районе села Ольховый Рог.



Отметим, что в донском регионе установлен 5-й класс пожароопасности. Это означает, что в большинстве районов области сохраняется высокая вероятность возникновения ЧП.