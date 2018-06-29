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В Ростовской области горит лес: видео

В Ростовской области горит лес: видео
Лес горит в Ростовской области. Пожар начался примерно 30 июня в 11 часов утра в Миллеровском районе около села Ольховый Рог.

По информации издания «Миллеровская Ярмарка», загоревшуюся растительность увидели спасатели, возвращавшиеся после ликвидации другого лесного пожара в слободе Никольской. Возгорание там тушили примерно два часа.

Сейчас пожарные борются с пламенем в районе села Ольховый Рог.

Отметим, что в донском регионе установлен 5-й класс пожароопасности. Это означает, что в большинстве районов области сохраняется высокая вероятность возникновения ЧП.

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