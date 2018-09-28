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В Ростовской области горело заброшенное двухэтажное здание

В Ростовской области горело заброшенное двухэтажное здание
В Ростовской области горело заброшенное двухэтажное здание. Пожар начался 30 сентября около 13.30 в поселке Рассвет Аксайского района.

Вспыхнул дом на улице Экспериментальной. Пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. Заметив возгорание, очевидцы происшествия позвонили пожарным.

- Спасатели локализовали огонь около 14.50, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Спустя 20 минут пламя потушили.

При пожаре никто не пострадал. На месте возгорания работали 27 спасателей с привлечением восьми единиц техники.

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