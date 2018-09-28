В Ростовской области горело заброшенное двухэтажное здание
В Ростовской области горело заброшенное двухэтажное здание. Пожар начался 30 сентября около 13.30 в поселке Рассвет Аксайского района.
Вспыхнул дом на улице Экспериментальной. Пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. Заметив возгорание, очевидцы происшествия позвонили пожарным.
- Спасатели локализовали огонь около 14.50, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Спустя 20 минут пламя потушили.
При пожаре никто не пострадал. На месте возгорания работали 27 спасателей с привлечением восьми единиц техники.