В Ростовской области горела летняя кухня: пострадал человек



В Ростовской области горела летняя кухня: пострадал человек. Происшествие случилось 12 января около 16.00 в поселке Каменоломни Октябрьского района на улице Макроусова.



Огонь распространился по зданию на площади 35 квадратных метров. Для его тушения на место происшествия прибыли пять пожарных и две единицы техники, которые справились с возгоранием спустя примерно 25 минут.



- В результате возгорания один человек получил термические ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.