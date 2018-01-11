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В Ростовской области горела летняя кухня: пострадал человек

В Ростовской области горела летняя кухня: пострадал человек
В Ростовской области горела летняя кухня: пострадал человек. Происшествие случилось 12 января около 16.00 в поселке Каменоломни Октябрьского района на улице Макроусова.

Огонь распространился по зданию на площади 35 квадратных метров. Для его тушения на место происшествия прибыли пять пожарных и две единицы техники, которые справились с возгоранием спустя примерно 25 минут.

- В результате возгорания один человек получил термические ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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