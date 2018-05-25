В Ростовской области горел дом культуры
В Ростовской области горел дом культуры. Возгорание произошло днем 27 мая в селе Самарское Азовского района.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 15 часов. На место выехали 12 пожарных расчетов. Спустя два часа площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили ведомстве. - Пожар был полностью ликвидирован примерно в 19.30.