В Ростовской области годовалая девочка умерла, обварившись кипятком



В станице Советская годовалая девочка умерла от полученных ожогов. Трагедия произошла днём 17 ноября.



Как сообщает DonDay.ru, 13 ноября мать малышки Маргарита М. вышла из дома, чтобы развесить бельё на улице. Вдруг она услышала крик своей дочки Кати (имя заменено — прим.).



Оказалось, что девочка опрокинула на себя чашку с горячим чаем, которая стояла на краю стола. Кипяток попал на голову, шею и лицо девочки. Родители не вызвали скорую помощь, а обработали ожоги средствами из аптеки.



Спустя четыре дня после случившегося, Кате неожиданно стало плохо. Мама с папой не успели ничего предпринять. Девочка скоропостижно скончалась на руках у своей бабушки.



Смерть ребёнка повергла родителей в шок. Они и не думали, что Кате может стать хуже после полученных ожогов. Все четыре дня она игралась, бегала и вела себя как обычный здоровый ребёнок.



- В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.



В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выявления точной причины смерти ребёнка.