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В Ростовской области ГАЗель столкнулась с фурой «Вольво», погиб водитель

В Ростовской области ГАЗель столкнулась с фурой «Вольво», погиб водитель

В Ростовской области в ДТП с большегрузом «Вольво» погиб 54-летний водитель ГАЗели.

Смертельное ДТП произошло 9 февраля около 6 утра на 14 км трассы Ростов-Ставрополь.
- По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля ГАЗель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с 26-летним водителем за рулем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - После столкновения грузовой автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате аварии погиб водитель ГАЗели. В данный момент на месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства случившегося, личность погибшего устанавливается.

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