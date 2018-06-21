В Ростовской области экс-полицейские пойдут под суд за издевательство над подростком



Экс-полицейские предстанут перед судом за издевательство над подростком в Ростовской области. Бывшие заместитель начальника территориального отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный обвиняются по статье «Превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств».



По информации прокуратуры Ростовской области, происшествие случилось 22 февраля 2018 года в Сальске. Правоохранители допрашивали подозреваемого в преступлении юношу. Они буквально «выбивали» признательные показания из молодого человека с помощью электрошокера.



Уголовное дело рассмотрят в Сальском городском суде.