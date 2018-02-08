Авторизация

Регистрация


  • USD 58.17
  • EUR 71.39
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области двое парней чуть не сгорели, пытаясь разжечь печь

В Ростовской области двое парней чуть не сгорели, пытаясь разжечь печь
В Ростовской области двое парней чуть не сгорели, пытаясь разжечь печь. ЧП случилось в Шахтах на Промышленной улице в доме № 6 днем 9 февраля.

По информации портала DonDay Шахты, 28-летний и 30-летний молодые люди решили разжечь печь. Чтобы не затягивать процесс, они решили использовать бензин. Однако часть капнула мимо печки, и начался пожар.

- Сообщение о возгорании поступило в 14.20, - рассказала Лариса Александровна Аникина, главный инженер ФПС города Шахты. - На вызов выехали три отделения в составе шести человек. Огонь был локализован в 14.31, а полностью ликвидирован в 14.48, - добавили в ведомстве.

В результате возгорания серьезного ущерба нанесено не было. Парней с ожогами доставили в медицинское учреждение города Шахты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.