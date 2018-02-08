В Ростовской области двое парней чуть не сгорели, пытаясь разжечь печь



В Ростовской области двое парней чуть не сгорели, пытаясь разжечь печь. ЧП случилось в Шахтах на Промышленной улице в доме № 6 днем 9 февраля.



По информации портала DonDay Шахты, 28-летний и 30-летний молодые люди решили разжечь печь. Чтобы не затягивать процесс, они решили использовать бензин. Однако часть капнула мимо печки, и начался пожар.



- Сообщение о возгорании поступило в 14.20, - рассказала Лариса Александровна Аникина, главный инженер ФПС города Шахты. - На вызов выехали три отделения в составе шести человек. Огонь был локализован в 14.31, а полностью ликвидирован в 14.48, - добавили в ведомстве.



В результате возгорания серьезного ущерба нанесено не было. Парней с ожогами доставили в медицинское учреждение города Шахты.