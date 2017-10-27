В Ростовской области две девушки украли из магазина ноутбуки на 50 тысяч рублей

В Ростовской области две девушки украли из магазина ноутбуки на 50 тысяч рублей. ЧП случилось 27 октября в Миллеровском районе в одном из магазинов электроники.



По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, дончанки 18 и 19 лет, гуляя по торговому залу, подошли к стеллажу с ноутбуками. Внимание девушек привлекли ноутбуки. Подозреваемые решили забрать технику с полок. Девушки взяли товар на 50 000 рублей, сложили в пакеты и скрылись с места происшествия. Увидев пропавшую с полки технику, продавец тут же вызвал полицейских.



- Местных жительниц 18 и 19 лет арестовали, - рассказали в ведомстве. - В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, что 18-летняя задержанная ранее уже совершала подобное преступление.