В Ростовской области дотла сгорела «Волга»



В Ростовской области дотла сгорела «Волга». Происшествие случилось вечером 11 ноября в хуторе Малое Зверево на улице Колхозной.



- Транспортное средство горело на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут. Причину возгорания установят специалисты.



В тушении принимали участие четыре человека личного состава и одна единица техники. К счастью, обошлось без жертв.