Авторизация

Регистрация


  • USD 59.28
  • EUR 68.98
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области дотла сгорела «Волга»

В Ростовской области дотла сгорела «Волга»
В Ростовской области дотла сгорела «Волга». Происшествие случилось вечером 11 ноября в хуторе Малое Зверево на улице Колхозной.

- Транспортное средство горело на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут. Причину возгорания установят специалисты.

В тушении принимали участие четыре человека личного состава и одна единица техники. К счастью, обошлось без жертв.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.