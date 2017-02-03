В Ростовской области девушка-водитель не справилась с управлением и врезалась в автобус





В Ростовской области на трассе Зверево-Гуково иномарка столкнулась с автобусом.



ДТП произошло 4 февраля около 18 часов на 1 километре автодороги.

- 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», по предварительной информации, не справилась с управление и допустила столкновение с автобусом «Киа Гранд», под управлением 55-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пассажиров в автобусе не было. В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» доставлена в больницу.



Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства аварии.