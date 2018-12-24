Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области девушка пострадала в ДТП с иномаркой

В Ростовской области девушка пострадала в ДТП с иномаркой
В Азове столкнулись два автомобиля, в результате пострадала девушка. Авария произошла 25 декабря около 14 часов в переулке Колонтаевском.

По предварительным данным, 59-летний водитель «Фольксвагена Поло» решил проехать на перекрёстке на красный свет. Он не смог проскочить и столкнулся с «ВАЗ-2104». За рулём отечественного авто был 57-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка «Фольсквагена».

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Девушка с травмами была доставлена в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.