В Ростовской области девушка пострадала в ДТП с иномаркой



В Азове столкнулись два автомобиля, в результате пострадала девушка. Авария произошла 25 декабря около 14 часов в переулке Колонтаевском.



По предварительным данным, 59-летний водитель «Фольксвагена Поло» решил проехать на перекрёстке на красный свет. Он не смог проскочить и столкнулся с «ВАЗ-2104». За рулём отечественного авто был 57-летний мужчина.



В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка «Фольсквагена».



- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Девушка с травмами была доставлена в больницу.