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В Ростовской области девушка-подросток попала под колеса авто

В Ростовской области девушка-подросток попала под колеса авто
В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колеса легковушки. ДТП случилось вечером 30 декабря в поселке Самарском.

37-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не успел притормозить перед девушкой, которая находилась на проезжей части. Несовершеннолетняя не смогла отойти, поэтому столкновения избежать не удалось.

В результате аварии 17-летняя пострадавшая была доставлена в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в это же время на проспекте Шолохова в Ростове 18-летний парень на легковушке насмерть сбил мужчину.

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