В Ростовской области девушка-подросток попала под колеса авто



В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колеса легковушки. ДТП случилось вечером 30 декабря в поселке Самарском.



37-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не успел притормозить перед девушкой, которая находилась на проезжей части. Несовершеннолетняя не смогла отойти, поэтому столкновения избежать не удалось.



В результате аварии 17-летняя пострадавшая была доставлена в местную больницу с травмами различной степени тяжести.



Напомним, в это же время на проспекте Шолохова в Ростове 18-летний парень на легковушке насмерть сбил мужчину.