В Ростовской области чуть не утонул 68-летний рыбак



В Багаевском районе Ростовской области чуть не утонул 68-летний рыбак. Инцидент случился 6 октября на реке Дон.



По данным департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, пенсионер отправился на рыбалку на лодке. Во время ловли он потерял равновесие и упал в воду. Пожилой мужчина схватился за борт лодки и чудом не пошел ко дну. Его нашли спасатели, достали из воды и доставили на берег.



Рыбаку медицинская помощь не потребовалась. От госпитализации он отказался.