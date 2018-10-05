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В Ростовской области чуть не утонул 68-летний рыбак

В Ростовской области чуть не утонул 68-летний рыбак
В Багаевском районе Ростовской области чуть не утонул 68-летний рыбак. Инцидент случился 6 октября на реке Дон.

По данным департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, пенсионер отправился на рыбалку на лодке. Во время ловли он потерял равновесие и упал в воду. Пожилой мужчина схватился за борт лодки и чудом не пошел ко дну. Его нашли спасатели, достали из воды и доставили на берег.

Рыбаку медицинская помощь не потребовалась. От госпитализации он отказался.

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