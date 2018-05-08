В Ростовской области будут судить женщину, зарезавшую сожителя



На Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Шолоховского района, обвиняемой в убийстве сожителя.



Ссора между подозреваемой и гражданским мужем произошла 3 апреля в её доме в хуторе Антиповский Шолоховского района. Перед этим они вместе выпивали. Во время скандала женщина схватила нож и несколько раз ударила им сожителя. Мужчина умер на месте происшествия.



После содеянного злоумышленница сбежала, оставив тело лежать на полу. Она несколько дней скрывалась от правоохранителей у своих знакомых в Шолоховском районе. Задержали её через три дня после преступления.



В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

