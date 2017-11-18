В Ростовской области будут судить двоих мужчин за убийство своего знакомого



В Ростовской области будут судить двоих мужчин за убийство своего знакомого. 20 ноября зампрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении шахтинца и его знакомого из слободы Большинка.



По версии следствия, 21 сентября 2016 года около 08.00, приятели решили ограбить своего давнего знакомого, подумав, что тот хранит в своем доме крупную сумму денег. Пробравшись в жилище, обвиняемые застали там хозяина.



Мужчины напали на пострадавшего и нанесли более 15 ножевых ранений в различные части тела. После этого, злоумышленники похитили из дома оружие, деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила порядка 60 тысяч рублей.



- Сейчас обвиняемые находятся под стражей, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. – Уголовное дело по факту умышленного убийства направлено в суд для рассмотрения по существу.