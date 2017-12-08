В Ростовской области более ста человек пришли проститься с убитой актрисой Оксаной Половиной



В Ростовской области более ста человек пришли проститься с убитой актрисой Оксаной Половиной. Панихида прошла в драматическом театре «Пласт» 10 декабря. Об этом сообщает издание DonDay Шахты.



Проститься с артисткой в театр пришли десятки человек. Среди них были друзья, родные, коллеги и зрители. Все они со слезами на глазах слушали траурные речи и сами делились воспоминаниями об умершей. Друзья отмечали, что Оксана никогда не поддавалась унынию и всегда была выше проблем.



- Оксана Половина не просто так имела такую фамилию, она была нашей половинкой, и теперь мы ее потеряли, - рассказал ее партнер по многим спектаклям Роман Гольцев. - Так хочется снова взглянуть ей в глаза! Это человек, с которым никогда не было серьезных ссор, как партнер Оксана была самая лучшая.



Сотнями роз был усыпан весь театральный холл. Работникам театра пришлось вынести дополнительный стол, чтобы поставить все цветы. В последний путь женщину провожали громкими аплодисментами.



Напомним, трагедия случилась в Шахтах 7 декабря. Сожитель выстрелом из ружья убил Оксану Половину. Артистка только что вернулась из Москвы, где снималась в сериале.