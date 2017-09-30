В Ростовской области бизнесмен, связав партнёра, вымогал у него 3 млн рублей



В Сальске задержан предприниматель, вымогавший у своего партнёра по бизнесу 3 млн рублей. 49-летний коммерсант пригласил своего коллегу к себе домой, чтобы обсудить разногласия, возникшие на фоне ведения общего бизнеса. Там вместе с сообщниками он связал мужчину и, угрожая расправой, потребовал 3 млн рублей в качестве компенсации. Когда партнёр согласился отдать требуемую сумму, злоумышленники отпустили его, договорившись о месте и времени передачи денег.

- Мужчина был задержан в момент передачи ему денег. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Во время обыска в доме задержанного полицейские нашли муляжи взрывных устройств, с помощью которых он угрожал потерпевшему. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».



Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас он заключен под стражу.