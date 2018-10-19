В Ростовской области без вести пропала 77-летняя пенсионерка



В Ростовской области без вести пропала пенсионерка. 77-летняя Устина Ковалевич 2 октября покинула свой дом в Донецке и не вернулась обратно. Сейчас ее разыскивают близкие.



Рост бабушки - 160-165 сантиметров. У пенсионерки плотное телосложение, серые глаза и седые волосы. Она была одета в темное трико, косынку, пальто, на ногах - черные ботинки.



Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.