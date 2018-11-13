Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер

В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер
В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер. О местоположении Виктора Арбузова ничего не известно более суток. Утром 14 ноября мужчина ушел из своего дома в Новошахтинске и не вернулся. Родные пенсионера обратились к поисковому отряду «Лиза Алерт Юг» с просьбой помочь найти Виктора Арбузова.

Рост пенсионера 160 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, голубые глаза и седые короткие волосы. 14 ноября он был одет в черную куртку, зеленую кепку, черные штаны и шнурованные ботинки. С собой Виктор Арбузов взял свои документы.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть сведения о местоположении мужчины, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.