В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер



В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер. О местоположении Виктора Арбузова ничего не известно более суток. Утром 14 ноября мужчина ушел из своего дома в Новошахтинске и не вернулся. Родные пенсионера обратились к поисковому отряду «Лиза Алерт Юг» с просьбой помочь найти Виктора Арбузова.



Рост пенсионера 160 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, голубые глаза и седые короткие волосы. 14 ноября он был одет в черную куртку, зеленую кепку, черные штаны и шнурованные ботинки. С собой Виктор Арбузов взял свои документы.



Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть сведения о местоположении мужчины, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.