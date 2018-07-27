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В Ростовской области без вести пропал 78-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 78-летний мужчина
В донском регионе пытаются найти 78-летнего пенсионера. Виктор Никонов пропал 26 июля. Мужчина вышел из своего дома на улице Энтузиастов в Волгодонске и перестал выходить на связь с родными.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», рост Виктора Петровича - около 162 сантиметров, глаза голубые, волосы седые, телосложение среднее.

В день исчезновения на мужчине были светлая рубашка в полоску с коротким рукавом, серые брюки и сандалии коричневого цвета.

Пожилой житель Волгодонска имеет проблемы со здоровьем и может не помнить дорогу домой.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Виктора Никонова, просят позвонить по номерам: 8 800 700 54 52 или 102.




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