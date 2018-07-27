В Ростовской области без вести пропал 78-летний мужчина



В донском регионе пытаются найти 78-летнего пенсионера. Виктор Никонов пропал 26 июля. Мужчина вышел из своего дома на улице Энтузиастов в Волгодонске и перестал выходить на связь с родными.



Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», рост Виктора Петровича - около 162 сантиметров, глаза голубые, волосы седые, телосложение среднее.



В день исчезновения на мужчине были светлая рубашка в полоску с коротким рукавом, серые брюки и сандалии коричневого цвета.



Пожилой житель Волгодонска имеет проблемы со здоровьем и может не помнить дорогу домой.



Всех, кто что-либо знает о судьбе Виктора Никонова, просят позвонить по номерам: 8 800 700 54 52 или 102.









