В Ростовской области без вести пропал 39-летний мужчина



В Ростовской области без вести пропал 39-летний мужчина. О местонахождении Сергея Галицина ничего не известно около 10 суток. 13 ноября он вышел из своего дома в Новошахтинске и не вернулся обратно. Также мужчина перестал выходить на связь с родными. Родственники сообщили о пропавшем местном жителе сотрудникам полиции.



- На вид разыскиваемому - 40 лет. Рост Галицина - 160-165 сантиметров, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – У него среднее телосложение, серые глаза и русые волосы с проседью.



13 ноября мужчина был одет в черную куртку, зеленый свитер, синие джинсы, обут в темные ботинки.



Если у вас есть сведения о местонахождении пропавшего, позвоните по номерам: 8 (8636) 2-08-26, 8-904-506-63-92 или 02.