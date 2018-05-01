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В Ростовской области бандиты похитили и удерживали подростка, требуя выкуп

В Ростовской области бандиты похитили и удерживали подростка, требуя выкуп

В Азовском районе четверо молодых людей похитили и удерживали подростка.

Похищение произошло 30 апреля в одном из посёлков Азовского района. Злоумышленники силой затолкали 17-летнего парня в иномарку. Они удерживали заложника в автомобиле в течение четырех часов, требуя у его матери заплатить им выкуп. За свободу подростка они попросили 10 тысяч рублей. Женщина передала требуемую сумму и только после этого похитители освободили юношу.
- В этот же день трое подозреваемых были задержаны, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - По решению суда они заключены под стражу.

Как стало известно, задержанным - от 22 до 30 лет. Все они жители одного посёлка. Один из молодых людей был знаком с похищенным подростком. Четвёртый подозреваемый сейчас находится в розыске.

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства похищения. Расследование продолжается.

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