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В Ростовской области бабушка, отравившая внука растворителем, избежала наказания

В Ростовской области бабушка, отравившая внука растворителем, избежала наказания
В Ростовской области бабушка, отравившая внука растворителем, избежала наказания. Шинкареву обвиняли в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла вечером 27 июня в Зернограде. Женщина присматривала за своим внуком, пока ее дочь красила забор. Ребенок попросил у Шинкаревой воды. Бабушка подошла к забору, где стояли две бутылки. По ошибке она взяла растворитель вместо воды и дала бутылку мальчику.

Ребенок выпил жидкость, после чего его состояние ухудшилось. Мать повезла сына в больницу. В медицинском учреждении врачи диагностировали у ребенка токсическое действие нефтепродуктов. Медики около 10 часов боролись за жизнь пострадавшего. К сожалению, спасти мальчика врачи не смогли. На следующий день в 12 часов он умер.

В октябре в Зерноградском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении Шинкаревой.

- Женщина примирилась с матерью погибшего ребенка, - рассказали в пресс-службе суда. – Ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в отношении Шинкаревой удовлетворили.

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