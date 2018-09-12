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В Ростовской области автомобилист сбил годовалого жеребенка

В Ростовской области автомобилист сбил годовалого жеребенка
В Ростовской области автомобилист сбил годовалого жеребенка. Инцидент произошел 12 сентября рядом с конным клубом в хуторе Поповка Каменского района.

- Вечером мы выпустили лошадей пастись в поле возле реки, - сообщила владелица кобылки Ирина Трухляева. - Неожиданно раздался глухой стук. Мне показалось, что на автодороге кого-то сбили. Когда я прибежала к трассе, то увидела свою лошадь Дейзи. Она лежала в крови.

Неизвестный автомобилист сбил лошадь и уехал. Ирина заметила, что у кобылки сломана правая передняя нога. Девушка наложила животному временный гипс.

Сейчас Дейзи, в основном, лежит. Годовалый жеребенок регулярно пьет и ест. Тем не менее, кобылка очень страдает. Ей срочно нужна помощь ветеринаров.

Ирина собирает животному деньги на лечение перелома. Стоимость операции составляет 70 тысяч рублей.

- Я очень хочу, чтобы Дейзи жила дальше, - рассказала владелица лошади. - Она мне нужна не для езды. Просто хочется, чтобы ребёнок рос и радовался жизни так же, как и раньше.

Если у вас есть желание помочь Ирине вылечить годовалого жеребенка, отправьте любую сумму на банковский счет 5469 5200 1336 6851 Трухляева Н Я.

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