Авторизация

Регистрация


  • USD 65.59
  • EUR 76.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области автомобиль загорелся во время движения

В Ростовской области автомобиль загорелся во время движения
В Новочеркасске Ростовской области отечественный автомобиль загорелся во время движения. Происшествия случилось на спуске Герцена. Об этом сообщает DonDay-Новочеркасск.

Известно, что огонь охватил машину марки «ВАЗ-2109», когда водитель поднимался в город. Мужчина едва успел покинуть салон загоревшегося авто. Очевидцы попытались потушить транспорт, однако пламя быстро распространялось.

«ВАЗ» удалось потушить только приехавшим на место спасателям. Однако к этому моменту машина успела практически полностью выгореть изнутри.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.