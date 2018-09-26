В Ростовской области автомобиль загорелся во время движения



В Новочеркасске Ростовской области отечественный автомобиль загорелся во время движения. Происшествия случилось на спуске Герцена. Об этом сообщает DonDay-Новочеркасск.



Известно, что огонь охватил машину марки «ВАЗ-2109», когда водитель поднимался в город. Мужчина едва успел покинуть салон загоревшегося авто. Очевидцы попытались потушить транспорт, однако пламя быстро распространялось.



«ВАЗ» удалось потушить только приехавшим на место спасателям. Однако к этому моменту машина успела практически полностью выгореть изнутри.