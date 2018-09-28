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В Ростовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся

В Ростовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся
В Ростовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Авария случилась на трассе Каменоломни ‒ Новочеркасск 1 октября около 18 часов. Информацию об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Известно, что «ВАЗ-2101» передвигался на большой скорости. В результате водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, сбил дорожный знак и перевернулся.

В результате ДТП водитель и пассажир авто получили незначительные травмы. Они отказались от медицинской помощи.

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