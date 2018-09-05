В Ростовской области автомобиль сбил велосипедистку



В Ростовской области в городе Новочеркасске автомобиль марки «Фольксваген Поло» сбил 19-летнюю велосипедистку. ДТП произошло около 12 часов 6 сентября на улице Комитетской. Информацию об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По данным издания, девушка передвигалась по улице Московской. На пересечении с Комитетской она выехала на запрещающий сигнал светофора. Водитель «Фольксвагена Поло» не успел среагировать и наехал на девушку.



В результате пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу.