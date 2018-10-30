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В Ростовской области автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В Ростовской области автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
В Аксае Ростовской области водитель автомобиля «Лада» сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария случилась на пересечении улиц Железнодорожной и Чапаева 2 ноября около 18 часов.

Как сообщают свидетели ДТП, водитель «Лады» сбил мужчину средних лет на «зебре». От удара пострадавший сначала потерял сознание.

– Люди, которые были поблизости, сразу же обратились в скорую. Еще до приезда врачей мужчина очнулся. Ему оказали первую помощь, – поделился очевидец.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали прибывшие на место медики.

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