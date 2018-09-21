В Ростовской области автомобиль насмерть сбил пешехода



На трассе в Ростовской области автомобиль насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла на автодороге Ростов - Азов 22 сентября около 21 часа.



По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу в неустановленном месте. В темноте 37-летний водитель иномарки «Фольксваген Туарег» не увидел мужчину и наехал на него.



– В результате ДТП пешеход скончался. В данный момент устанавливается личность погибшего, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.