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В Ростовской области автомобиль насмерть сбил пешехода

В Ростовской области автомобиль насмерть сбил пешехода
На трассе в Ростовской области автомобиль насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла на автодороге Ростов - Азов 22 сентября около 21 часа.

По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу в неустановленном месте. В темноте 37-летний водитель иномарки «Фольксваген Туарег» не увидел мужчину и наехал на него.

– В результате ДТП пешеход скончался. В данный момент устанавливается личность погибшего, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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