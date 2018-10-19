В Ростовской области арестовали мужчину, совращавшего свою 13-летнюю дочь



В Ростовской области арестовали мужчину, совращавшего свою 13-летнюю дочь. В Тарасовском районе 48-летний местный житель в декабре 2017 года издевался над девочкой, заставляя ее удовлетворять свои потребности.



Девочка долгое время никому не рассказывала о своей беде. Признаться в злодеяниях отца она смогла только школьному психологу. Узнав о страшных подробностях жизни ребенка, врач позвонил в полицию.



- 20 октября злоумышленника задержали, - рассказали в прокуратуре Тарасовского района. - В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемого заключили под стражу.



Отметим, что отец 13-летней девочки состоит на учете у психиатра. Врачи поставили мужчине диагноз «Органическое расстройство личности с дисфункцией головного мозга».

