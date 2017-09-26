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В Ростовской области 91-летний пенсионер на ВАЗе сбил 79-летнего мужчину

В Ростовской области 91-летний пенсионер на ВАЗе сбил 79-летнего мужчину
В Ростовской области 91-летний пенсионер на ВАЗе сбил 79-летнего мужчину. ДТП произошло в Семикаракорске на улице Авилова, около дома № 15.

По предварительным данным, 79-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил 91-летний водитель «семёрки».
- Пожилого пешехода с травмами доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось, он скончался в медучреждении.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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