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В Ростовской области 8-летняя девочка провалилась под лёд

В Ростовской области 8-летняя девочка провалилась под лёд
В Тацинском районе Ростовской области 8-летняя девочка провалилась под лёд. ЧП произошло на реке Быстрой.

На берегу водоёма рыбачил начальник 66-й пожарно-спасательной части ФГКУ «4-й отряд ФПС по Ростовской области» Юрий Шиколенко. Вдруг он услышал крики. Осмотревшись, мужчина увидел, что на противоположной стороне реки в районе пляжа поселка Быстрогорский в проруби тонет человек. Подбежав по берегу ближе, спасатель разглядел, что в ледяной воде оказалась маленькая девочка.

Лёд на реке был тонкий, а девочка находилась далеко от берега. Тогда Юрий Шиколенко, используя палку как опору, пополз к полынье. Школьнице удалось схватиться за палку, пожарный вытащил её из полыньи и вынес на берег.

Машина спасателя осталась на противоположном берегу. Чтобы не терять времени, он, не дожидаясь скорой помощи, побежал с ребёнком на руках к находившейся неподалёку котельной МБУЗ «Специализированная больница восстановительного лечения Тацинского района».

Спасённая девочка оказалась ученицей первого класса местной школы. Ее отогрели и оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

В Ростовской области 8-летняя девочка провалилась под лёд

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